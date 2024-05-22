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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 3 серый, №1 - Львов (475474) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (3)
875,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 5
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 89
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 02 мин
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 94-А
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Куровца Ивана-Теодозия, 10
Всего: упаковка (1)
735,20 грн