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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 3 серый, №1 - Киев (475474) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (2)
880,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
882,26 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
873,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
397,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
883,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
874,27 грн