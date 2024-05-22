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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 3 серый, №1 - Днепр (Днепропетровск) (475474) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (2)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 2-Б
Всего: упаковка (4)
839,00
Экономия: -175,30 грн
663,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
876,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
875,14 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -284,30 грн
663,70 грн