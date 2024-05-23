Все аптеки Украины
Медицинские изделияКоррекционные и корсетные изделияБандажибандажи лечебно-профилактическиеБАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙЦены в аптеках

БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 4 серый, №1 - Одесса (469645) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
884,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
787,80 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
787,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Марсельская, 60
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ж/м Радужный, 16/1
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека enter
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Фонтанка, ул. Греческая, 2
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, просп. Мира, 31-Д
Всего: упаковка (1)
776,00 грн
Подорожник
Подробнее
Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 95
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (1)
875,00 грн