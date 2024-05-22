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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 4 серый, №1 - Киев (469645) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
878,39 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
884,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
885,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
878,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (2)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Биокон
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Открыто Закроется через 15 мин
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -296,40 грн
651,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
877,00 грн