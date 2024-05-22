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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 2 серый, №1 - Киев (425505) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
378,42 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
Всего: упаковка (1)
397,34 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Биокон
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Открыто Закроется через 16 мин
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 6-Б
Всего: упаковка (1)
378,42 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 19
Всего: упаковка (1)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (2)
948,00
Экономия: -313,10 грн
634,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Голосеевская, 13-А
Всего: упаковка (2)
875,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 14
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2
Всего: упаковка (1)
839,00
Экономия: -204,10 грн
634,90 грн