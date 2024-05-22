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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063 размер 5, №1 - Харьков (401561) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
699,36 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (2)
446,25
Экономия: -13,39 грн
432,86 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Млиново, ул. Александровская, 56
Всего: упаковка (2)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
446,30
Экономия: -13,39 грн
432,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
446,30
Экономия: -13,39 грн
432,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
551,25
Экономия: -16,54 грн
534,71 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (1)
446,30
Экономия: -13,39 грн
432,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
852,25
Экономия: -25,57 грн
826,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (3)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн