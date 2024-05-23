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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 4, №1 - Одесса (369201) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
852,25
Экономия: -25,57 грн
826,68 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
Всего: упаковка (1)
828,63 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
507,35
Экономия: -49,53 грн
457,82 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
Всего: упаковка (1)
516,25
Экономия: -15,49 грн
500,76 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вита-Почтовая, ул. Звенигородская, 200-Д
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
551,25
Экономия: -16,54 грн
534,71 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Заболотного Академика, 37
Всего: упаковка (1)
852,25
Экономия: -25,57 грн
826,68 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Гатное, ул. Киевская, 2-В
Всего: упаковка (2)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Магистральная, 40
Всего: упаковка (2)
446,25
Экономия: -13,39 грн
432,86 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крюковщина, ул. Богуна Ивана, 2-А
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (1)
688,95 грн