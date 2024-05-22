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БАНДАЖ (ПОЯС) ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ 3063, размер 2, №1 - Харьков (369199) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (2)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (1)
446,30
Экономия: -13,39 грн
432,91 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
446,25
Экономия: -13,39 грн
432,86 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (2)
748,05
Экономия: -22,44 грн
725,61 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
516,25
Экономия: -15,49 грн
500,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
Всего: упаковка (1)
852,25
Экономия: -25,57 грн
826,68 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
516,25
Экономия: -15,49 грн
500,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (2)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бережанская, 22
Всего: упаковка (1)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (2)
516,25
Экономия: -15,49 грн
500,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (2)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36
Всего: упаковка (2)
650,50
Экономия: -19,52 грн
630,98 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Славутич, кв-л Полесский, 60
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 140-А
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Дымер, ул. Соборная, 73
Всего: упаковка (1)
852,30
Экономия: -25,57 грн
826,73 грн