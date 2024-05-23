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БАНДАЖ ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ (НЕОПРЕН) размер 4 (250), №1 - Одесса (107653) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Фармакопейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
Всего: упаковка (1)
609,71
Экономия: -62,19 грн
547,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (1)
617,55
Экономия: -72,39 грн
545,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
467,60
Экономия: -24,17 грн
443,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
626,46
Экономия: -88,38 грн
538,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
Всего: упаковка (1)
619,74
Экономия: -51,57 грн
568,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
609,71
Экономия: -54,52 грн
555,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (1)
615,96
Экономия: -87,32 грн
528,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
595,87
Экономия: -46,33 грн
549,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
610,00
Экономия: -94,93 грн
515,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
461,26
Экономия: -21,13 грн
440,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (1)
468,21
Экономия: -28,08 грн
440,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 19
Всего: упаковка (1)
625,58
Экономия: -78,06 грн
547,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
599,98
Экономия: -94,98 грн
505,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
527,66
Экономия: -60,87 грн
466,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
Всего: упаковка (1)
629,00
Экономия: -44,90 грн
584,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
635,76
Экономия: -101,57 грн
534,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 4-Б
Всего: упаковка (1)
621,98
Экономия: -48,50 грн
573,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
625,46
Экономия: -77,94 грн
547,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (1)
608,41
Экономия: -43,19 грн
565,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 80
Всего: упаковка (1)
458,13
Экономия: -18,00 грн
440,13 грн