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БАНДАЖ ПРОТИВОРАДИКУЛИТНЫЙ (НЕОПРЕН) размер 3 (250), №1 - Киев (107651) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
456,50
Экономия: -16,37 грн
440,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
527,66
Экономия: -60,87 грн
466,79 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Антонова Авиаконструктора, 4-Б
Всего: упаковка (1)
621,98
Экономия: -48,50 грн
573,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
522,91
Экономия: -43,80 грн
479,11 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
555,38
Экономия: -58,48 грн
496,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (1)
625,46
Экономия: -77,94 грн
547,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Оноприенко, 2
Всего: упаковка (1)
453,38
Экономия: -13,25 грн
440,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
628,23
Экономия: -67,73 грн
560,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
Всего: упаковка (1)
609,12
Экономия: -56,29 грн
552,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
609,71
Экономия: -54,52 грн
555,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
611,54
Экономия: -83,49 грн
528,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Хорол, ул. Независимости, 74
Всего: упаковка (1)
466,93
Экономия: -26,80 грн
440,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Староконстантинов, ул. Острожского, 14/1
Всего: упаковка (1)
629,00
Экономия: -44,90 грн
584,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Горишние Плавни, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
610,00
Экономия: -94,93 грн
515,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25
Всего: упаковка (1)
612,24
Экономия: -64,72 грн
547,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 38
Всего: упаковка (1)
618,26
Экономия: -55,40 грн
562,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 15
Всего: упаковка (1)
614,90
Экономия: -57,35 грн
557,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
Всего: упаковка (1)
619,74
Экономия: -51,57 грн
568,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
626,46
Экономия: -88,38 грн
538,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
Всего: упаковка (1)
622,16
Экономия: -59,30 грн
562,86 грн