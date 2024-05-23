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Бинт марлевый медицинский тм Angelmed нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Одесса (854803) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (17)
8,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (16)
8,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (16)
8,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (1)
8,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (17)
8,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (11)
8,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (5)
8,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (9)
8,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (9)
8,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (2)
8,34 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Сегедская, 13
Всего: упаковка (17)
8,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (12)
8,42 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (10)
8,36 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Варненская, 11
Всего: упаковка (1)
8,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 162
Всего: упаковка (12)
8,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 75
Всего: упаковка (16)
8,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 113-Г
Всего: упаковка (9)
8,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (24)
8,32 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 155
Всего: упаковка (7)
8,38 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, ул. Строительная, 48-Г
Всего: упаковка (19)
8,43 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (3)
8,44 грн