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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Одесса (829256) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (28)
16,82
Экономия: -1,29 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (28)
17,07
Экономия: -1,54 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (26)
16,79
Экономия: -1,26 грн
15,53 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (72)
17,08
Экономия: -1,55 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (34)
16,90
Экономия: -1,37 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (65)
17,05
Экономия: -1,52 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (55)
16,69
Экономия: -1,16 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (44)
16,62
Экономия: -1,09 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (28)
16,84
Экономия: -1,31 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (23)
16,74
Экономия: -1,21 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (47)
16,62
Экономия: -1,09 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (45)
16,60
Экономия: -1,07 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (52)
16,80
Экономия: -1,27 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (23)
17,05
Экономия: -1,52 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (33)
16,94
Экономия: -1,41 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (53)
16,79
Экономия: -1,26 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (65)
16,64
Экономия: -1,11 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (35)
16,84
Экономия: -1,31 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (59)
16,76
Экономия: -1,23 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (58)
16,82
Экономия: -1,29 грн
15,53 грн