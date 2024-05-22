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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Львов (829256) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (32)
17,01
Экономия: -1,48 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (39)
16,85
Экономия: -1,32 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (55)
16,49
Экономия: -0,96 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (49)
16,86
Экономия: -1,33 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (50)
16,98
Экономия: -1,45 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (118)
16,80
Экономия: -1,27 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (52)
16,88
Экономия: -1,35 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (29)
17,11
Экономия: -1,58 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (61)
16,53
Экономия: -1,00 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (55)
16,83
Экономия: -1,30 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (66)
16,56
Экономия: -1,03 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (62)
17,10
Экономия: -1,57 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (66)
17,05
Экономия: -1,52 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (59)
16,92
Экономия: -1,39 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (72)
16,55
Экономия: -1,02 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (58)
16,75
Экономия: -1,22 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (45)
16,69
Экономия: -1,16 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (35)
16,94
Экономия: -1,41 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (51)
16,51
Экономия: -0,98 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (39)
16,76
Экономия: -1,23 грн
15,53 грн