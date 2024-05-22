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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (829256) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (24)
16,71
Экономия: -1,18 грн
15,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (20)
16,51
Экономия: -0,98 грн
15,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (47)
16,96
Экономия: -1,43 грн
15,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (43)
17,10
Экономия: -1,57 грн
15,53 грн
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (34)
16,77
Экономия: -1,24 грн
15,53 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (35)
16,60
Экономия: -1,07 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (41)
16,72
Экономия: -1,19 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (41)
16,61
Экономия: -1,08 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (35)
16,78
Экономия: -1,25 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (55)
16,67
Экономия: -1,14 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (49)
16,87
Экономия: -1,34 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (53)
16,97
Экономия: -1,44 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (35)
16,80
Экономия: -1,27 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (51)
16,64
Экономия: -1,11 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (41)
17,10
Экономия: -1,57 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (36)
16,84
Экономия: -1,31 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (20)
16,69
Экономия: -1,16 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (35)
16,65
Экономия: -1,12 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (43)
17,11
Экономия: -1,58 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (61)
16,74
Экономия: -1,21 грн
15,53 грн