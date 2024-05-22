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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (829256) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (148)
16,88
Экономия: -1,35 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (35)
16,76
Экономия: -1,23 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (97)
16,52
Экономия: -0,99 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (69)
16,81
Экономия: -1,28 грн
15,53 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (90)
17,00
Экономия: -1,47 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (116)
16,76
Экономия: -1,23 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (15)
16,86
Экономия: -1,33 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (17)
16,65
Экономия: -1,12 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (40)
16,54
Экономия: -1,01 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (36)
16,88
Экономия: -1,35 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (66)
16,68
Экономия: -1,15 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (39)
16,48
Экономия: -0,95 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (58)
16,56
Экономия: -1,03 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (44)
16,63
Экономия: -1,10 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (36)
17,11
Экономия: -1,58 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (77)
16,89
Экономия: -1,36 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (52)
16,69
Экономия: -1,16 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (55)
16,59
Экономия: -1,06 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (9)
16,93
Экономия: -1,40 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (57)
16,86
Экономия: -1,33 грн
15,53 грн