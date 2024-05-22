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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 7 м х 14 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (829256) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (75)
16,90
Экономия: -1,37 грн
15,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (64)
16,94
Экономия: -1,41 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (54)
17,11
Экономия: -1,58 грн
15,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (50)
17,00
Экономия: -1,47 грн
15,53 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (36)
16,62
Экономия: -1,09 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (42)
16,73
Экономия: -1,20 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (43)
16,64
Экономия: -1,11 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (67)
16,61
Экономия: -1,08 грн
15,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (41)
17,02
Экономия: -1,49 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (66)
16,92
Экономия: -1,39 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (35)
16,93
Экономия: -1,40 грн
15,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (11)
16,92
Экономия: -1,39 грн
15,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
16,72
Экономия: -1,19 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (32)
17,03
Экономия: -1,50 грн
15,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (41)
17,03
Экономия: -1,50 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (20)
16,90
Экономия: -1,37 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (35)
16,71
Экономия: -1,18 грн
15,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (38)
16,69
Экономия: -1,16 грн
15,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (73)
16,98
Экономия: -1,45 грн
15,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (47)
16,88
Экономия: -1,35 грн
15,53 грн