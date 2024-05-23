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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Запорожье (829255) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (58)
8,49
Экономия: -0,72 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (30)
8,30
Экономия: -0,53 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (57)
8,47
Экономия: -0,70 грн
7,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (35)
8,28
Экономия: -0,51 грн
7,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (30)
8,25
Экономия: -0,48 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (51)
8,54
Экономия: -0,77 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (40)
8,42
Экономия: -0,65 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (27)
8,50
Экономия: -0,73 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (26)
8,32
Экономия: -0,55 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (20)
8,26
Экономия: -0,49 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (25)
8,31
Экономия: -0,54 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (30)
8,49
Экономия: -0,72 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (22)
8,55
Экономия: -0,78 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (29)
8,40
Экономия: -0,63 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (33)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (27)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (24)
8,50
Экономия: -0,73 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (22)
8,33
Экономия: -0,56 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (21)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (18)
8,37
Экономия: -0,60 грн
7,77 грн