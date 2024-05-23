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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (829255) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (25)
8,41
Экономия: -0,64 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (25)
8,53
Экономия: -0,76 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (10)
8,40
Экономия: -0,63 грн
7,77 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (24)
8,54
Экономия: -0,77 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (31)
8,45
Экономия: -0,68 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (35)
8,53
Экономия: -0,76 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
8,35
Экономия: -0,58 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (23)
8,31
Экономия: -0,54 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (27)
8,42
Экономия: -0,65 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (11)
8,37
Экономия: -0,60 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (16)
8,31
Экономия: -0,54 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (3)
8,30
Экономия: -0,53 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (32)
8,40
Экономия: -0,63 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (31)
8,53
Экономия: -0,76 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (21)
8,47
Экономия: -0,70 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (33)
8,39
Экономия: -0,62 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (24)
8,32
Экономия: -0,55 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (28)
8,42
Экономия: -0,65 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (41)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (2)
8,41
Экономия: -0,64 грн
7,77 грн