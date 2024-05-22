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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Львов (829255) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (28)
8,51
Экономия: -0,74 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (18)
8,42
Экономия: -0,65 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (29)
8,24
Экономия: -0,47 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (24)
8,43
Экономия: -0,66 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (26)
8,49
Экономия: -0,72 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (64)
8,40
Экономия: -0,63 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (10)
8,44
Экономия: -0,67 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (27)
8,56
Экономия: -0,79 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (17)
8,27
Экономия: -0,50 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (25)
8,41
Экономия: -0,64 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (18)
8,28
Экономия: -0,51 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (22)
8,55
Экономия: -0,78 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (39)
8,53
Экономия: -0,76 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (40)
8,46
Экономия: -0,69 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (39)
8,27
Экономия: -0,50 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (12)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (22)
8,35
Экономия: -0,58 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (42)
8,47
Экономия: -0,70 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (25)
8,26
Экономия: -0,49 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (14)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн