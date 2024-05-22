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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (829255) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (28)
8,36
Экономия: -0,59 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (14)
8,25
Экономия: -0,48 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (29)
8,48
Экономия: -0,71 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (27)
8,55
Экономия: -0,78 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (38)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (33)
8,30
Экономия: -0,53 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (33)
8,36
Экономия: -0,59 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (25)
8,30
Экономия: -0,53 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (59)
8,39
Экономия: -0,62 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (17)
8,33
Экономия: -0,56 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (29)
8,44
Экономия: -0,67 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (18)
8,49
Экономия: -0,72 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (19)
8,40
Экономия: -0,63 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (37)
8,32
Экономия: -0,55 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (19)
8,55
Экономия: -0,78 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (24)
8,42
Экономия: -0,65 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (36)
8,34
Экономия: -0,57 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (40)
8,33
Экономия: -0,56 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (32)
8,55
Экономия: -0,78 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (63)
8,37
Экономия: -0,60 грн
7,77 грн