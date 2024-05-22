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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Харьков (829255) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (26)
8,44
Экономия: -0,67 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (78)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (51)
8,26
Экономия: -0,49 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (32)
8,40
Экономия: -0,63 грн
7,77 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (33)
8,50
Экономия: -0,73 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (59)
8,38
Экономия: -0,61 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (75)
8,43
Экономия: -0,66 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (26)
8,33
Экономия: -0,56 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (26)
8,27
Экономия: -0,50 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (20)
8,44
Экономия: -0,67 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (37)
8,34
Экономия: -0,57 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (41)
8,24
Экономия: -0,47 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (27)
8,28
Экономия: -0,51 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (28)
8,32
Экономия: -0,55 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (16)
8,56
Экономия: -0,79 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (36)
8,45
Экономия: -0,68 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (78)
8,35
Экономия: -0,58 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (52)
8,29
Экономия: -0,52 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (30)
8,46
Экономия: -0,69 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (35)
8,43
Экономия: -0,66 грн
7,77 грн