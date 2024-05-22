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Бинт марлевый медицинский нестерильный тм TIDY 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (829255) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (40)
8,45
Экономия: -0,68 грн
7,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (38)
8,47
Экономия: -0,70 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (10)
8,56
Экономия: -0,79 грн
7,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (46)
8,50
Экономия: -0,73 грн
7,77 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (22)
8,31
Экономия: -0,54 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (10)
8,37
Экономия: -0,60 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (63)
8,32
Экономия: -0,55 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (82)
8,30
Экономия: -0,53 грн
7,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (25)
8,51
Экономия: -0,74 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (18)
8,46
Экономия: -0,69 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (38)
8,47
Экономия: -0,70 грн
7,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (45)
8,46
Экономия: -0,69 грн
7,77 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (30)
8,36
Экономия: -0,59 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (33)
8,52
Экономия: -0,75 грн
7,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (39)
8,51
Экономия: -0,74 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (25)
8,45
Экономия: -0,68 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (18)
8,36
Экономия: -0,59 грн
7,77 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (25)
8,34
Экономия: -0,57 грн
7,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (15)
8,49
Экономия: -0,72 грн
7,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (21)
8,44
Экономия: -0,67 грн
7,77 грн