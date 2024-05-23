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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Запорожье (556765) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (14)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 43 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
17,00
Экономия: -5,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (2)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -2,00 грн
12,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (7)
17,00
Экономия: -5,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -2,00 грн
12,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -2,00 грн
12,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 44/19
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -2,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (2)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
14,00
Экономия: -2,00 грн
12,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Ухтомского, 5-А
Всего: упаковка (7)
12,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (13)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (2)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 38
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -4,00 грн
12,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
Всего: упаковка (22)
12,75 грн