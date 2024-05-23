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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см "Tabula Vita", тип 17, №1 - Запорожье (556761) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (20)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (5)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (7)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (8)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (10)
7,00
Экономия: -1,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (9)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (10)
9,00
Экономия: -3,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
9,00
Экономия: -3,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (4)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (8)
9,00
Экономия: -3,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (4)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
9,00
Экономия: -3,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (9)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (7)
9,00
Экономия: -3,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (6)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (5)
8,00
Экономия: -2,00 грн
6,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
Всего: упаковка (7)
7,00
Экономия: -1,00 грн
6,00 грн