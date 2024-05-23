Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБинт марлевый медицинский нестерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см индивидуальная упаковка, №1 - Запорожье (47083) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 24-А
Всего: упаковка (26)
14,20
Экономия: -1,51 грн
12,69 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Никитюка Николая, 1-А
Всего: упаковка (2)
15,10
Экономия: -2,41 грн
12,69 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (11)
15,12
Экономия: -2,43 грн
12,69 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (9)
14,40
Экономия: -1,71 грн
12,69 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом