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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (42621) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (3)
16,60
Экономия: -0,50 грн
16,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (1)
16,60
Экономия: -0,50 грн
16,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (3)
15,00 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (13)
12,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (1)
11,50 грн
Біла ромашка
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Открыто Круглосуточно
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (5)
16,25
Экономия: -0,49 грн
15,76 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (5)
12,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, ул. Телеграфная, 182/1
Всего: упаковка (1)
10,10 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, ул. Леси Украинки, 58
Всего: упаковка (7)
15,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 21 мин
Бучач, ул. Шухевича, 5
Всего: упаковка (1)
10,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 31
Всего: упаковка (18)
10,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (73)
14,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарановка, ул. Харьковская, 27
Всего: упаковка (10)
11,50 грн
Аптека есть все, что врач прописал
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Закрыто Открывается в 07:00
Тарановка, ул. Харьковская, 20-А
Всего: упаковка (25)
13,90 грн
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 268
Всего: упаковка (15)
10,00 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
Всего: упаковка (200)
18,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 21 мин
Банилов, ул. Гостинец, 114-А
Всего: упаковка (4)
15,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 21 мин
Сокольники, ул. Трускавецкая, 129
Всего: упаковка (1)
15,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Львовская, 27
Всего: упаковка (13)
15,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 21 мин
Ключарки, ул. Ладания Юрия, 30
Всего: упаковка (1)
15,00 грн