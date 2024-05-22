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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см, №1 - Харьков (42616) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Украинка, ул. Юности, 6-В
Всего: упаковка (7)
2,64 грн
Мед-сервис
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Открыто Круглосуточно
Обухов, ул. Каштановая, 52-А
Всего: упаковка (107)
1,94 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (1)
2,05 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (1)
2,95 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Яблоневая, 13-А
Всего: упаковка (26)
2,64 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом