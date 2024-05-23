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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Одесса (42615) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Шабо, ул. Центральная, 65-А
Всего: упаковка (2)
3,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (35)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 24-А
Всего: упаковка (7)
9,70
Экономия: -1,06 грн
8,64 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 8
Всего: упаковка (3)
8,64 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (51)
6,51
Экономия: -1,22 грн
5,29 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Дунаевцы, ул. Соборности, 7/2
Всего: упаковка (1)
11,14
Экономия: -2,50 грн
8,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 59/2
Всего: упаковка (8)
10,50
Экономия: -1,86 грн
8,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Лендера Франца, 28
Всего: упаковка (27)
10,40
Экономия: -1,76 грн
8,64 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Деражня, ул. Мира, 38-Б
Всего: упаковка (12)
8,64 грн
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Закрыто Открывается в 09:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (10)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (30)
10,02
Экономия: -1,38 грн
8,64 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 78
Всего: упаковка (22)
10,43
Экономия: -1,79 грн
8,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 2/1-Б
Всего: упаковка (18)
10,40
Экономия: -1,76 грн
8,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
Всего: упаковка (38)
10,40
Экономия: -1,76 грн
8,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28-Б
Всего: упаковка (24)
11,14
Экономия: -2,50 грн
8,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шухевича Романа, 1-В
Всего: упаковка (19)
10,90
Экономия: -2,26 грн
8,64 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (11)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн