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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (42615) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Магнолия
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (8)
11,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (51)
6,51
Экономия: -1,22 грн
5,29 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (40)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 168
Всего: упаковка (39)
8,55
Экономия: -0,26 грн
8,29 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (6)
8,85
Экономия: -0,27 грн
8,58 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (2)
8,85
Экономия: -0,27 грн
8,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здолбуновская, 4
Всего: упаковка (25)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (10)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
Всего: упаковка (11)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (8)
8,85
Экономия: -0,27 грн
8,58 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (3)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (20)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 21-Б
Всего: упаковка (3)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (129)
7,65
Экономия: -0,23 грн
7,42 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (13)
6,76 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
Всего: упаковка (5)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 30
Всего: упаковка (11)
8,50
Экономия: -0,26 грн
8,24 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 1/102
Всего: упаковка (7)
5,05
Экономия: -0,15 грн
4,90 грн