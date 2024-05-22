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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 20, №1 - Львов (400208) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
Всего: упаковка (2)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Бандеры Степана, 26-А
Всего: упаковка (32)
22,20
Экономия: -2,30 грн
19,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Почтовая, 4-А
Всего: упаковка (6)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Киевская, 50
Всего: упаковка (12)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 120
Всего: упаковка (57)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (1)
19,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чернобыльская, 18
Всего: упаковка (1)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всего: упаковка (4)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 6-Г
Всего: упаковка (5)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
Всего: упаковка (2)
19,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Булгакова, 13
Всего: упаковка (1)
15,50
Экономия: -4,86 грн
10,64 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 70
Всего: упаковка (101)
19,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
Всего: упаковка (5)
15,50
Экономия: -4,86 грн
10,64 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (1)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 14
Всего: упаковка (108)
19,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (24)
15,50
Экономия: -4,86 грн
10,64 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30-А
Всего: упаковка (1)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (212)
19,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (9)
19,90 грн