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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Киев (306320) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 217 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (190)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (9)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (27)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (21)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (58)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (39)
9,90
Экономия: -3,14 грн
6,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (37)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (26)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Фармация
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Открыто Закроется через 22 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (18)
9,90
Экономия: -3,14 грн
6,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (27)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
Всего: упаковка (24)
9,90
Экономия: -3,14 грн
6,76 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (23)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Здоровая семья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
Всего: упаковка (29)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (19)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (70)
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (31)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (15)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (19)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (32)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн