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БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см тип 17, №1 - Днепр (Днепропетровск) (306320) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (24)
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (40)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (38)
14,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (179)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (70)
14,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (30)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (37)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (30)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5)
14,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (37)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (42)
14,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (33)
14,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (26)
14,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (43)
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (49)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (31)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (37)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (39)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (20)
16,00
Экономия: -2,00 грн
14,00 грн