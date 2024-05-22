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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Харьков (226712) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
21,62
Экономия: -2,72 грн
18,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: упаковка (25)
13,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (21)
16,80
Экономия: -2,00 грн
14,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
Всего: упаковка (47)
19,61
Экономия: -0,78 грн
18,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (11)
16,64
Экономия: -1,64 грн
15,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
15,73
Экономия: -0,58 грн
15,15 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
17,41
Экономия: -2,20 грн
15,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (6)
14,79
Экономия: -0,89 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (2)
16,36
Экономия: -1,16 грн
15,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
18,71
Экономия: -2,25 грн
16,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (3)
17,02
Экономия: -1,02 грн
16,00 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (5)
18,17
Экономия: -2,29 грн
15,88 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (5)
18,18
Экономия: -2,29 грн
15,89 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
21,62
Экономия: -2,72 грн
18,90 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
16,86
Экономия: -2,12 грн
14,74 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
16,01
Экономия: -1,20 грн
14,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (3)
14,31 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
Всего: упаковка (16)
14,88
Экономия: -0,43 грн
14,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (21)
14,31 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
18,15
Экономия: -2,28 грн
15,87 грн