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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Львов (226711) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
10,82
Экономия: -1,37 грн
9,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (3)
8,72 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (2)
8,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Оратов, ул. Героев Майдана, 84
Всего: упаковка (1)
12,74
Экономия: -2,52 грн
10,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (6)
9,42
Экономия: -0,73 грн
8,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Каштановая, 76-Е
Всего: упаковка (1)
8,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (12)
10,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
10,84
Экономия: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
10,22
Экономия: -0,77 грн
9,45 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
12,72
Экономия: -1,60 грн
11,12 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (5)
10,84
Экономия: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (5)
10,75
Экономия: -1,36 грн
9,39 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гродненская, 1/35
Всего: упаковка (7)
10,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (60)
9,70
Экономия: -0,93 грн
8,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 67/1
Всего: упаковка (10)
9,46 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
12,71
Экономия: -1,60 грн
11,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Маяковского, 67/76
Всего: упаковка (1)
10,08
Экономия: -1,75 грн
8,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65
Всего: упаковка (74)
14,13
Экономия: -0,56 грн
13,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 15
Всего: упаковка (28)
7,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
Всего: упаковка (2)
8,99 грн