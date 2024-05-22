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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Харьков (226711) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
12,72
Экономия: -1,60 грн
11,12 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (16)
11,99
Экономия: -0,88 грн
11,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (5)
12,98
Экономия: -1,39 грн
11,59 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
10,17
Экономия: -0,76 грн
9,41 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (4)
12,48
Экономия: -1,29 грн
11,19 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (8)
12,69
Экономия: -1,05 грн
11,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Ромны, ул. Маяковского, 67/76
Всего: упаковка (1)
10,08
Экономия: -1,75 грн
8,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 65
Всего: упаковка (74)
14,13
Экономия: -0,56 грн
13,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 15
Всего: упаковка (28)
7,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
Всего: упаковка (28)
13,14
Экономия: -1,53 грн
11,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52
Всего: упаковка (5)
9,22
Экономия: -0,94 грн
8,28 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Сумгаитская, 67/1
Всего: упаковка (10)
9,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
Всего: упаковка (2)
8,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Нежин, ул. Станислава Прощенко, 3-А/1
Всего: упаковка (60)
9,70
Экономия: -0,93 грн
8,77 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гродненская, 1/35
Всего: упаковка (7)
10,70 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (5)
10,75
Экономия: -1,36 грн
9,39 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (5)
10,84
Экономия: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
12,72
Экономия: -1,60 грн
11,12 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
10,84
Экономия: -1,36 грн
9,48 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
10,22
Экономия: -0,77 грн
9,45 грн