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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 7 см, №1 - Львов (226710) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
6,60
Экономия: -0,83 грн
5,77 грн
В других городах:
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (16)
6,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
6,40
Экономия: -0,81 грн
5,59 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
6,73
Экономия: -0,85 грн
5,88 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
6,69
Экономия: -0,85 грн
5,84 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом