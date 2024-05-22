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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см тип 17, №1 - Киев (201165) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
16,53
Экономия: -2,97 грн
13,56 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
12,25
Экономия: -1,78 грн
10,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (36)
14,34
Экономия: -1,87 грн
12,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (2)
14,00
Экономия: -1,64 грн
12,36 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
14,28
Экономия: -1,69 грн
12,59 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (34)
14,58
Экономия: -1,46 грн
13,12 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (67)
13,33
Экономия: -2,35 грн
10,98 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (2)
15,89
Экономия: -2,58 грн
13,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (35)
13,19
Экономия: -2,03 грн
11,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (2)
15,19
Экономия: -1,23 грн
13,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (38)
15,98
Экономия: -1,82 грн
14,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (4)
15,59
Экономия: -2,17 грн
13,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 10
Всего: упаковка (3)
15,37
Экономия: -2,79 грн
12,58 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (8)
13,43
Экономия: -1,53 грн
11,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
13,01
Экономия: -1,77 грн
11,24 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Чайки, ул. Лобановского, 24
Всего: упаковка (41)
15,63
Экономия: -1,55 грн
14,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (35)
14,39
Экономия: -1,11 грн
13,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (32)
16,81
Экономия: -2,16 грн
14,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (1)
17,06
Экономия: -2,68 грн
14,38 грн
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Открыто Закроется через 22 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (10)
16,11
Экономия: -1,18 грн
14,93 грн