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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см тип 17, №1 - Харьков (201165) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (20)
16,81
Экономия: -2,29 грн
14,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
16,23
Экономия: -2,13 грн
14,10 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (11)
15,50
Экономия: -1,74 грн
13,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (6)
16,43
Экономия: -2,27 грн
14,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4)
11,57
Экономия: -1,15 грн
10,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: упаковка (1)
17,06
Экономия: -2,68 грн
14,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (33)
16,61
Экономия: -1,88 грн
14,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Смелянская, 42
Всего: упаковка (10)
16,11
Экономия: -1,18 грн
14,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
Всего: упаковка (17)
15,99
Экономия: -2,13 грн
13,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: упаковка (6)
17,68
Экономия: -2,14 грн
15,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
Всего: упаковка (32)
16,81
Экономия: -2,16 грн
14,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (1)
13,01
Экономия: -1,77 грн
11,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
Всего: упаковка (8)
13,43
Экономия: -1,53 грн
11,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 10
Всего: упаковка (3)
15,37
Экономия: -2,79 грн
12,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шамо Игоря, 2/7
Всего: упаковка (1)
14,28
Экономия: -1,69 грн
12,59 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (2)
14,00
Экономия: -1,64 грн
12,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
16,53
Экономия: -2,97 грн
13,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (2)
15,89
Экономия: -2,58 грн
13,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
12,25
Экономия: -1,78 грн
10,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (35)
13,19
Экономия: -2,03 грн
11,16 грн