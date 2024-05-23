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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см тип 17, №1 - Одесса (201164) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 43
Всего: упаковка (1)
9,30
Экономия: -0,88 грн
8,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (20)
9,31
Экономия: -1,50 грн
7,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (7)
9,40
Экономия: -0,75 грн
8,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (73)
7,84
Экономия: -0,59 грн
7,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (24)
9,32
Экономия: -0,75 грн
8,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (4)
9,32
Экономия: -1,17 грн
8,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (53)
9,39
Экономия: -1,31 грн
8,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (61)
9,38
Экономия: -1,06 грн
8,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 36-А
Всего: упаковка (12)
8,02
Экономия: -0,94 грн
7,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вересневая, 24
Всего: упаковка (3)
5,99
Экономия: -0,80 грн
5,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (1)
9,79
Экономия: -1,42 грн
8,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (3)
10,15
Экономия: -1,45 грн
8,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (3)
9,54
Экономия: -1,12 грн
8,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (33)
9,32
Экономия: -1,24 грн
8,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
9,56
Экономия: -0,99 грн
8,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (54)
9,41
Экономия: -1,30 грн
8,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
9,56
Экономия: -1,50 грн
8,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (4)
6,17
Экономия: -0,87 грн
5,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
6,17
Экономия: -0,65 грн
5,52 грн
Витамин
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (62)
8,80 грн