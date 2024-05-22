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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Львов (167782) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (2)
11,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (17)
12,00 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (9)
12,70 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (16)
11,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (10)
12,00 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (14)
11,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
Всего: упаковка (1)
12,00 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
12,00 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (2)
11,40 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (16)
11,60 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Чукарина, 1
Всего: упаковка (10)
11,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (11)
12,00 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (2)
11,70 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 12 мин
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (8)
11,40 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Городок, ул. Львовская, 31
Всего: упаковка (7)
11,40 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Городок, ул. Коцюбинского, 18
Всего: упаковка (1)
11,40 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 18
Всего: упаковка (20)
11,40 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Шептицкого, 24
Всего: упаковка (10)
11,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 12 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (6)
12,00 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (5)
11,40 грн