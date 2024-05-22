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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (167782) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Лекафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всего: упаковка (8)
15,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
Всего: упаковка (9)
18,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 91-К
Всего: упаковка (3)
14,04
Экономия: -3,97 грн
10,07 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 12
Всего: упаковка (5)
13,00
Экономия: -2,93 грн
10,07 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (5)
12,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
Всего: упаковка (5)
11,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
Всего: упаковка (7)
11,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (10)
11,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
Всего: упаковка (2)
12,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (2)
11,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (16)
11,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (10)
12,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
12,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (17)
12,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Чукарина, 1
Всего: упаковка (10)
11,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (16)
11,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (9)
12,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (5)
11,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Гашека Ярослава, 2-А
Всего: упаковка (11)
12,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (2)
11,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (6)
12,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
Всего: упаковка (1)
12,00 грн