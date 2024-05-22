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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Львов (167779) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
5,48 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (10)
5,90 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (10)
5,70 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (13)
6,40 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (4)
5,50 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Медведецкого, 29
Всего: упаковка (9)
5,80 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (7)
5,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (7)
5,48 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (11)
5,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (5)
5,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (10)
5,90 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (25)
5,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
Всего: упаковка (9)
5,80 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (8)
5,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (8)
5,60 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
5,80 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (4)
5,90 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
5,48 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (7)
6,20 грн
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Открыто Закроется через 12 мин
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (8)
5,48 грн