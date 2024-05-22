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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Киев (167779) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 53 мин
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 2-Г
Всего: упаковка (2)
5,90
Экономия: -0,79 грн
5,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 12
Всего: упаковка (2)
7,11
Экономия: -1,59 грн
5,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 332
Всего: упаковка (12)
5,70
Экономия: -0,18 грн
5,52 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 23 мин
Смыга, ул. Дружбы, 11/15
Всего: упаковка (2)
7,40
Экономия: -1,88 грн
5,52 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (5)
6,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
Всего: упаковка (16)
5,48 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
Всего: упаковка (24)
5,48 грн
Пульс
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Открыто Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
Всего: упаковка (14)
5,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
Всего: упаковка (5)
5,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
Всего: упаковка (21)
5,60 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Червоноград, ул. Хмельницкого Богдана, 14
Всего: упаковка (9)
5,48 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
Всего: упаковка (6)
5,48 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
Всего: упаковка (1)
5,48 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (7)
6,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (10)
5,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Очеретяна, 10
Всего: упаковка (8)
5,48 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 23 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (13)
6,40 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (9)
5,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
5,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кос-Анатольского, 2
Всего: упаковка (10)
5,50 грн