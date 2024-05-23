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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Одесса (15116) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (1)
16,84
Экономия: -3,00 грн
13,84 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (14)
14,94
Экономия: -1,70 грн
13,24 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
Всего: упаковка (1)
15,29
Экономия: -1,47 грн
13,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
28,18 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (6)
15,74
Экономия: -1,84 грн
13,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (4)
15,93
Экономия: -2,31 грн
13,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (3)
15,22
Экономия: -1,32 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
Всего: упаковка (76)
16,92
Экономия: -2,97 грн
13,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (9)
15,87
Экономия: -1,43 грн
14,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (1)
16,64
Экономия: -1,66 грн
14,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (13)
15,31
Экономия: -1,30 грн
14,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Никитина Василия, 26
Всего: упаковка (96)
28,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (6)
15,54
Экономия: -1,63 грн
13,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
Всего: упаковка (1)
13,92
Экономия: -0,77 грн
13,15 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (14)
18,00
Экономия: -4,00 грн
14,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (10)
14,75
Экономия: -0,95 грн
13,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
Всего: упаковка (11)
14,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Звенигородка, ул. Грушевского Михаила, 131
Всего: упаковка (50)
20,51
Экономия: -2,27 грн
18,24 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (37)
15,55
Экономия: -1,73 грн
13,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (32)
15,83
Экономия: -1,80 грн
14,03 грн