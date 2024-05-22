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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Львов (15116) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
19,94
Экономия: -1,70 грн
18,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (6)
18,98
Экономия: -1,65 грн
17,33 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (34)
15,21
Экономия: -1,32 грн
13,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
Всего: упаковка (4)
13,96 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (1)
15,15
Экономия: -1,26 грн
13,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (12)
15,13
Экономия: -1,30 грн
13,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
Всего: упаковка (18)
15,12
Экономия: -1,35 грн
13,77 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (6)
13,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (13)
15,93
Экономия: -2,09 грн
13,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (5)
20,40
Экономия: -1,64 грн
18,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Мазепы Ивана, 9
Всего: упаковка (5)
15,48
Экономия: -1,18 грн
14,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (2)
16,44
Экономия: -2,04 грн
14,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (41)
14,73
Экономия: -1,20 грн
13,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 36/4
Всего: упаковка (1)
17,51
Экономия: -1,32 грн
16,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 13 мин
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (15)
16,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
15,17
Экономия: -1,54 грн
13,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Пулины, ул. Шевченко Тараса, 97
Всего: упаковка (5)
13,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (34)
15,97
Экономия: -2,12 грн
13,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
Всего: упаковка (292)
15,26
Экономия: -1,39 грн
13,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (330)
16,01
Экономия: -2,15 грн
13,86 грн