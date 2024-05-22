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Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Киев (15116) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (2)
16,27
Экономия: -2,37 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
18,34
Экономия: -2,66 грн
15,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (10)
17,57
Экономия: -1,12 грн
16,45 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
18,54
Экономия: -2,34 грн
16,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 23 мин
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
Всего: упаковка (27)
15,14
Экономия: -2,28 грн
12,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
28,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 1/3
Всего: упаковка (1)
15,14
Экономия: -0,55 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
15,79
Экономия: -2,33 грн
13,46 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Джохара Дудаева / Лондонская, 1/7
Всего: упаковка (7)
14,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
18,77
Экономия: -1,35 грн
17,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
14,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (38)
17,14
Экономия: -3,19 грн
13,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (1)
15,83
Экономия: -2,06 грн
13,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
18,58
Экономия: -3,29 грн
15,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (3)
16,61
Экономия: -2,69 грн
13,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Северная, 46
Всего: упаковка (1)
13,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 18-А
Всего: упаковка (3)
13,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лаврухина, 9
Всего: упаковка (25)
28,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 45-А
Всего: упаковка (3)
28,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (23)
14,90
Экономия: -1,01 грн
13,89 грн