Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты марлевыебинты нестерильныеБинт марлевый медицинский нестерильныйЦены в аптеках

Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Харьков (15116) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
15,08
Экономия: -1,25 грн
13,83 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
15,79
Экономия: -2,03 грн
13,76 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (7)
28,33 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Административная, 4
Всего: упаковка (21)
28,33 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Лозовая, просп. Победы, 15
Всего: упаковка (2)
15,18
Экономия: -1,28 грн
13,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (12)
15,49
Экономия: -1,59 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
Всего: упаковка (2)
16,22
Экономия: -2,04 грн
14,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Всего: упаковка (66)
16,38
Экономия: -2,50 грн
13,88 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (9)
16,96
Экономия: -1,98 грн
14,98 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (3)
13,95 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 31/1
Всего: упаковка (8)
28,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
Всего: упаковка (9)
13,94
Экономия: -0,44 грн
13,50 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
Всего: упаковка (11)
15,61
Экономия: -1,74 грн
13,87 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
Всего: упаковка (1)
16,00
Экономия: -2,17 грн
13,83 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (8)
17,60
Экономия: -1,70 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
Всего: упаковка (7)
15,80
Экономия: -1,92 грн
13,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
Всего: упаковка (11)
15,22
Экономия: -1,29 грн
13,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (23)
16,18
Экономия: -2,26 грн
13,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Британская, 23
Всего: упаковка (17)
16,76
Экономия: -2,81 грн
13,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (5)
15,41
Экономия: -1,51 грн
13,90 грн