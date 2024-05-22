Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, №1 - Харьков (15116) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
В других городах:
Аптека низких цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 20:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (21)
Открыто Закроется в 20:00
Змиев, ул. Административная, 4
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Всего: упаковка (2)
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Лозовая, просп. Победы, 15
Аптека копейка
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Полтава, ул. Европейская, 21
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Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
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Всего: упаковка (66)
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Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
Аптека копейка
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Всего: упаковка (9)
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Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Мед-сервис
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Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
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Полтава, ул. Великотырновская, 31/1
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Зеньков, ул. Воздвиженская, 49-Ж
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
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Сумы, просп. Лушпы Михаила, 45/1
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Всего: упаковка (8)
Открыто Закроется в 20:30
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 19:30
Сумы, ул. Сумской артбригады, 13
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Всего: упаковка (11)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Нижневоскресенская, 1
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Всего: упаковка (23)
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 3
Аптека низких цен
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Сумы, ул. Британская, 23
Аптека низких цен
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Гадяч, пл. Мира, 13-А