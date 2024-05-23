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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Одесса (14904) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
14,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (8)
8,21
Экономия: -1,53 грн
6,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
7,58
Экономия: -0,81 грн
6,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (39)
8,29
Экономия: -0,99 грн
7,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 143
Всего: упаковка (12)
13,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (36)
8,50
Экономия: -1,51 грн
6,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (70)
8,96
Экономия: -1,48 грн
7,48 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (4)
8,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (12)
8,23
Экономия: -0,94 грн
7,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (2)
7,73
Экономия: -0,78 грн
6,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 73
Всего: упаковка (9)
8,68
Экономия: -0,68 грн
8,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (2)
8,49
Экономия: -0,87 грн
7,62 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
8,02
Экономия: -1,04 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (24)
7,93
Экономия: -0,95 грн
6,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
Всего: упаковка (4)
7,93
Экономия: -0,92 грн
7,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, бульв. Шевченко Тараса, 3-Т
Всего: упаковка (6)
14,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, просп. Победы, 1-А/1
Всего: упаковка (116)
8,87
Экономия: -1,05 грн
7,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайск, ул. Жуковского, 31-А
Всего: упаковка (1)
14,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (25)
14,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
Всего: упаковка (1)
8,06
Экономия: -1,11 грн
6,95 грн