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Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, №1 - Львов (14904) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (22)
9,17
Экономия: -1,59 грн
7,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (6)
8,04
Экономия: -1,11 грн
6,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
14,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (3)
7,48 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (50)
7,68
Экономия: -0,67 грн
7,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (10)
7,96
Экономия: -0,84 грн
7,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (23)
7,63
Экономия: -0,65 грн
6,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (7)
14,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (9)
14,65 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Матейко, 21
Всего: упаковка (36)
14,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (25)
7,65
Экономия: -0,66 грн
6,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Бучач, ул. Галицкая, 62
Всего: упаковка (10)
7,64
Экономия: -0,69 грн
6,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 44-А
Всего: упаковка (2)
14,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Гусятин, просп. Независимости, 42-В
Всего: упаковка (7)
14,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всего: упаковка (2)
9,08
Экономия: -1,06 грн
8,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (4)
7,67
Экономия: -0,62 грн
7,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 36/4
Всего: упаковка (1)
7,27
Экономия: -0,55 грн
6,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всего: упаковка (11)
7,82
Экономия: -0,73 грн
7,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Василе Александри, 3
Всего: упаковка (4)
7,67
Экономия: -0,72 грн
6,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 42
Всего: упаковка (2)
14,60 грн